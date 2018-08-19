Вчера, 18 августа, в Шевченковском районе Киева, по адресу улица Андрющенко, 4б, в мусорном баке обнаружили младенца. Об этом на странице в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Правоохранители, к которым обратился мужчина, обнаруживший странный пакет в мусорном баке, заглянули в него и увидели тело новорожденного. Они попытались оказать первую помощь ребенку и вызвали скорую помощь. Однако ребенок умер. Ему было всего два дня.

Родители ребенка оказались неподалеку. Оказалось, что это местные алкоголики.

Скриншот: Facebook Киев Оперативный

Фото: Facebook Киев Оперативный

Фото: Facebook Киев Оперативный

Фото: Facebook Киев Оперативный

Напомним, на Херсонщине женщина пыталась продать младенца, чтобы купить дом.

Также мы сообщали, что в Киеве на Лесном массиве в мусорнике нашли младенца.