Ученые начнут консервацию стен стен XII века, который были найдены на территории Митрополитского сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Об этом передает "Интерфакс".

Кандидат исторических наук Сергей Тараненко отметил, что после консервации могут создать павильон для экспонирования. Стены обтянут специальной пленкой, чтобы туда не проникала влага.

"Консервация в любом случае, в ближайшие две-три недели мы засыплем песком... Хотим сделать павильон, информационный центр, но музейного проекта еще не существует, есть только желание", - рассказал Тараненко.

Отметим, что найденная стена имела длину 212 метров. Археологи сделали шесть траншей, в которых видны остатки стены. В данный момент точно неизвестно, какой высоты была стена, но предположительно она была не больше 4 метров, поскольку даже в те времена строительство такой стены было "дорогим удовольствием". Чтобы точно указать высоту фортификационного укрепления, необходимо продолжить дополнительные исследования.

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