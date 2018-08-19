Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, когда в прифронтовой Авдеевке подключат газоснабжение. Об этом чиновник написал в Facebook.

Куць отметил, что газ Авдеевке и еще семи поселкам подключат 20 августа.

"В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района - Орловки, Ласточкиного, Красногоровки, Нетайлово, Тоненького, Первомайского и Водяного", - добавил глава Донецкой ОВГА.

Александр Куць также подчеркнул, что специалисты и работники "Облгаза" уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных сетей.

Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

Ранее "Страна" в Авдеевке возобновили подачу воды жителям города.

Также в Авдеевке из-за остановки ДФС объявили ​​чрезвычайную ситуацию.