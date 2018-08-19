Президент Украины Петр Порошенко может стать объектом для расследования США о хищениях средств, выделенных американским правительством и МВФ для поддержки стран "с зарождающейся демократией".

Об этом, со ссылкой на собственный источник, сообщил в Facebook адвокат Андрей Смирнов.

"Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку и верификацию финансовую специальную документацию в отношении лиц, причастных к хищению государственных средств США и организовавших преступный трафик средств, выведенных через фиктивные государственные программы поддержки.

Речь идёт о средствах федерального бюджета США и средств, выделяемых в рамках целевой программы поддержки МВФ странам с зарождающейся демократией.

Организаторами проходят со стороны Украины - Петр Алексеевич Порошенко, со стороны Республики Молдова - Владимир Георгиевич Плахотнюк.

Ещё один важный аспект. Поскольку у Порошенко имеется вид на жительство в Швейцарии (кантон Цуг), а господин Плахотнюк имеет румынский и российский паспорта, к делу подключили и ФБР.

На материалах дела уже стоят резолюции как Майка Пенса,так и Майка Помпео. Проверка займёт от 25-60 дней по федеральному законодательству, после чего материалы вернут в суд и начнётся разбирательство по существу.

Если коротко. Молдова как эмиграционная зона для президента - тоже отпадает", - написал адвокат.

Фото: facebook.com/andriysmyrnov

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган получил личное послание от Порошенко.