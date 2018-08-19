Всемирно известный американский олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс заявил, что страдает от депрессии. Об этом сообщает телеканал CNN.

23-кратный обладатель олимпийского золота отметил, что начал посещать психотерапевта.

"Две или три недели назад у меня была очень сильная депрессия. Это то, что будет продолжаться всю жизнь, но чем больше я могу узнать о себе, тем лучше буду понимать, почему это происходит. Сначала я не хотел посещать психотерапевта, но потом начал понимать, что после занятий я стал лучше и здоровее. Я узнал о себе много нового", - поделился 33-летний спортсмен.

Также он рассказал о грядущих Олимпийских играх в Японии.

"Не планирую ли выступить на Олимпийских играх - 2020 в Токио? Я завершил свою карьеру на высокой ноте, чего всегда хотел. Эта глава моей жизни закрыта", - отмечает Фелпс.

Издание пишет, что у спортсмена были проблемы с алкоголем.

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