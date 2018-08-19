В Великобритании миллионер Джулиан Данкертон пожертвовал огромную сумму на проведение повторного референдума о выходе его страны из Евросоюза. Об этом сообщает издание The Guardian.

Предприниматель, который является совладельцем модного бренда Superdry, пожертвовал один миллион фунтов общественной организации People's Vote, которая требует проведения повторного референдума о выходе Британии из ЕС. Данкертор полагает, что эта общественная организация является "реальным шансом вернуть все назад".

Миллионер заявил, что если бы Brexit произошел 20 лет назад, его модный бренд никогда не смог бы стать успешной компанией из-за проблем с пошлинами на импорт.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании назначен новый министр по вопросам Brexit.

Также Тереза Мэй сожалеет об отставке министра по делам Brexit, но обратного хода не будет.