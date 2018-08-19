В ночь на 19 августа, в США, на концерте знаменитой поп-группы Backstreet Boys произошел инцидент. Сильный ветер снес временную арку и 14 человек, ожидавших начала концерта получили ранения. Группа приняла решение отменить выступление в городе Такервилль, штат Оклахома.

Об этом сообщил в Twitter один из участников Backstreet Boys Ник Картер/

"Мы никогда не хотели, чтоб пострадали наши фанаты. Мы решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались благополучно домой. Скоро увидимся!" - написал Ник Картер.

Фото: twitter.com/nickcarter

Поп-группа Backstreet Boys, была в 1993 году, гремела во всем мире до начала 2000-х годов, после чего популярность коллектива пошла на спад. Группа продала к настоящему моменту более 130 млн копий своих песен.

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