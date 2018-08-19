В сети опубликовали впечатляющий снимок Черного моря из космоса. Фото в Twitter выложил астронавт NASA Рик Арнольд.

Фото астронавт сделал через иллюминатор Международной космической станции, на которой в данный момент он пребывает.

"Черное море - это перекресток культур, а Стамбул - шлюз", - так подписал астронавт снимок.

Черное море омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии. Оно располагается между массивом Восточной Европы на севере, Малой Азии на юге, Кавказом на востоке и Балканским полуостровом на западе.

Фото: twitter.com/astro_ricky

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео, как SpaceX запустили в космос корабль Dragon с грузом для МКС.

Также Китай запустил в космос спутник для станции, которая полетит на обратную сторону Луны.