Сводка штаба ООС. За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных
За минувшие сутки боевики на Донбассе 43 раза нарушали Минские соглашения, применяя запрещенное вооружение. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Сообщается, что боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также террористы применяли минометы калибром 120 и 82 мм.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Чермалыак, Водяного, Гнутового, Лебединского, Павлополя и Широкиного.
В результате обстрелов двое украинских военных погибли и еще двоих ранило. Также по данным разведки двух оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее "Страна" сообщала, что командование ООС приказало повысить боеготовность реактивной артиллерии на Донбассе.
Также волонтеров в зону ООС будут пускать только по аккредитации.