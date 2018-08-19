За минувшие сутки боевики на Донбассе 43 раза нарушали Минские соглашения, применяя запрещенное вооружение. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также террористы применяли минометы калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Чермалыак, Водяного, Гнутового, Лебединского, Павлополя и Широкиного.

В результате обстрелов двое украинских военных погибли и еще двоих ранило. Также по данным разведки двух оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что командование ООС приказало повысить боеготовность реактивной артиллерии на Донбассе.

Также волонтеров в зону ООС будут пускать только по аккредитации.