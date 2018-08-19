Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели вчера, 18 августа переговоры, на которой обсуждали в том числе и войну на Донбассе. Об этом передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию в Украине. Также они говорили о минских соглашениях, которые начали "буксовать".

"В целом обменялись мнениями по ситуации на Украине, - сказал Песков. - Выразили сожаление в

связи с тотальной пробуксовкой процесса по имплементации минских договоренностей. Выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей", - уточнил пресс-секретарь.

По его словам, Путин и Меркель также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины".

Отметим, что переговоры Путина и Меркель продлились три часа.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель считает, что Украина должна остаться транзитером газа после старта "Северного потока-2".

Также перед отъездом к Меркель Путин успел станцевать с министром Кнайсль на ее свадьбе с бизнесменом.