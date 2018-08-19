В воскресенье, 19 августа, по всей Украине пройдут дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, теплая солнечная погода будет только в восточных и южных регионах. На юге днем температура воздуха составит +29… +32 градуса, а ночью +18… +23 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В восточных регионах температура воздуха будет +27… +29 градуса, а ночью +13… +15 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

На севере страны синоптики обещают дожди, возможны грозы. Термометр покажет +25… +28 градусов днем, а ночью +16… +19 градусов. Ветер юго-восточный 3-5 м/с.

Также обильные осадки синоптики прогнозируют западным областям, возможны грозы. Но погода будет теплая. Столбик термометра покажет +25… +30 градусов днем и +13… +17 градусов ночью.

В Киеве синоптики обещают дожди и грозы. Ветер северо-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха составит +26… +28 градусов днем и +17… +19 градусов ночью.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что погода в Украине на Спас и накануне будет синоптически интересной.

Также синоптики дали прогноз погоды на Медовый Спас.