Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вчера, 18 мая, дебютировал на итальянском телевидении.

Наш коуч подписал контракт с телеканалом "DAZN Italia" и теперь работает телеэкспертом по Серии А. Дебют Шеченко состоялся на матче Лацио - Наполи (который выиграли гости со счетом 1 - 2 - Прим.Ред.). Примечательно, что работал Андрей Шевченко в паре с невероятно роскошной блондинкой, журналисткой канала Дилетта Леоттой (Diletta Leotta).

Наш тренер после матча даже выложил в Twitter совместное фото с красавицей и поблагодарил ее за совместную работу: "Было очень приятно работать с тобой, спасибо, Дилетта!", - написал Андрей Шевченко.

Стоит ли говорить о том, что Дилетта тут же ретвитнула сообщение нашего тренера.

Фото: twitter.com/jksheva

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко позвал в сборную Украины легендарного Сашо.

Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко продлил контракт с футбольной сборной Украины до 2020 года.