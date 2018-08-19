В субботу вечером, 18 августа, в Киеве снова прошел мощный ливень. Дождь шел около двух часов и оставил после себя затопленные улицы. Видео последствий непогоды очевидцы опубликовали в соцсети Facebook.

"Киев опять тонет", - негодуют пользователи.

На видео видно, как центральные улицы столицы буквально покрылись волнами и рябью после дождя.

Так, на видео показали, как подтопило Шевченковский район, в частности, универмаг "Украина" и площадь Победы.

А вот видео с улицы Эспланадной в Печерском районе столицы. На нем видно, как с десяток машин на парковке залило водой по самые стекла, в некоторых автомобилях находятся люди.

В комментариях пользователи вспомнили мэра столицы Виталия Кличко и объявили флешмоб, некоторые призвали доставать лодки. Также жители Киева призывают властей вспомнить про ливневки и не "закатывать" стоки в асфальт во время ремонта.

Особенно мощно пострадала Эспланадная возле ТРЦ "Гулливер".

Как сообщала "Страна", на Подоле после грозового дождя трамваи преодолевали потоки грязи на дорогах.

Ранее появились фото, как мощный ливень затопил город Рахов на Закарпатье.

Также "Страна" писала, как на Крещатике из ливневок доставали ветки и листья и убирали горы мусора, на Подоле автомобилям и пешеходам пришлось пробираться в грязи, которая толстым слоем покрыла дорогу после того, как с асфальта схлынули реки.