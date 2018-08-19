У берегов западной Африки, пятый день продолжаются поиски пропавшего нефтяного танкера Pantelena IMO 9321469 с грузино-российским экипажем. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя директора консульского департамента МИД Грузии Владимира Константиниди, поисковая операция интенсивно продолжается в районе Гвинейского залива. На борту танкера находились 17 граждан Грузии и два гражданина России.

"До сих пор мы не получили какой-либо информации о местонахождении судна и причинах его пропажи. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов", - сообщил Константиниди.

По его словам, также могло произойти несанкционированное задержание, поскольку танкер перевозил дизельное топливо.

"Тема, связанная с транспортировкой грузов такого типа, достаточно сенситивная для этого региона", - отметил он.

Выяснить какие-либо обстоятельства пытается и Агентство морского транспорта при Минэкономики Грузии. Власти страны сотрудничают и с панамской организацией - непосредственным владельцем танкера, а также нанявшей его греческой компанией Lotus Shipping.

По информации МИД Грузии, к поиску танкера подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO).

Известно, что еще 14 августа корабль находился в Габоне (Западная Африка) в 31 километре от порта Либревиль, связь с ним оборвалась после 02:00 часов.

"Мы, представители компании Lotus Shipping, не покладая рук, делаем все, чтобы прояснить ситуацию, так как безопасность находящегося на борту судна экипажа для нас главный приоритет", - отмечается в заявлении.

При этом компания просит представителей медиа учитывать состояние членов семей находящихся на танкере лиц и в этот тяжелый период не распространять информацию, касающуюся имен и фамилий моряков.

Как сообщала "Страна", в Черноморске заблокировали танкер, ходивший в Россию. Моряки не могут сойти на берег.

Напомним также, что танкер с российским газом, который плыл две недели, развернули на подходе к США.

Также "Страна" писала, как у берегов Китая взорвался иранский танкер, перевозивший нефть.