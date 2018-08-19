Вчера, 18 августа, в Италии стартовал чемпионат страны по футболу и знаменитый Криштиану Роналду провел свой первый матч в футболке Ювентуса в регулярном первенстве. Игра против Кьево получилась жаркой, но "Старая синьора" смогла вырвать победу. Правда Роналду голом не отметился.

Первый тайм закончился вничью 1 - 1, а во втором туринцы проигрывали по ходу матча 1 - 2, но сперва сравняли счет благодаря автоголу соперника, а на 93-й минуте Бернардески провел победный мяч.

Роналду в своем Twitter опубликовал итоги своего дебюта за новый клуб.

Фото: Twitter

Примечательно, что Роналду 8 раз бил по воротам, и 4 раза попал в створ ворот.

"Кьево" - "Ювентус" 2 - 3 (1 - 1).



Голы: Хедира, 3 (0 - 1); Стенпиньски М., 38 (1 - 1); Джаккерини, 56 (пенальти) (2 - 1); Бани, 75 (автогол) (2 - 2); Бернардески, 93 (2 - 3)



"Кьево": Соррентино (Секулин, 92); Джаккерини; Россеттини; Каччиаторе; Томович; Бани; Радованович; Хетемай; Депаоли; Ригони Н.; Стенпиньски М. (Джорджевич Ф., 66)



"Ювентус": Щенсны; Канселу; Кьеллини; Бонуччи; Алекс Сандро; Хедира (Джан, 84); Пьянич; Куадрадо (Бернардески, 56); Дуглас Коста (Манджукич, 64); Роналду; Дибала.

Ранее "Страна" сообщала, что Криштиану Роналду забил первый гол за Ювентус на турнире Международного кубка чемпионов всего на 8 минуте игры.