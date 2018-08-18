В небо над Киевом, на День Независимости, могут поднять авиацию. Решение должен принять Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время должен принять решение об участии авиации ВВС ВСУ в военном параде ко Дню Независимости. Об этом сообщает УНН.
"Что касается авиационной составляющей. Воздушные силы Вооруженных сил к участию в параде готовы. Тренировку проводим. Но решение о привлечении либо не привлечении воздушных сил в параде в ближайшее время будет принимать президент Украины", - отметил министр обороны Степан Полторак.
Напомним, сегодня в Киеве ракетная самоходка въехала в офисный центр во время репетиции парада.
Момент столкновения зенитной установки "Бук" в стену офисного центра на Подоле удалось запечатлеть на видео.
Как сообщала "Страна", во время парада на День Независимости в Киеве впервые покажут самолет Ан-178.
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