Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время должен принять решение об участии авиации ВВС ВСУ в военном параде ко Дню Независимости. Об этом сообщает УНН.

"Что касается авиационной составляющей. Воздушные силы Вооруженных сил к участию в параде готовы. Тренировку проводим. Но решение о привлечении либо не привлечении воздушных сил в параде в ближайшее время будет принимать президент Украины", - отметил министр обороны Степан Полторак.

Напомним, сегодня в Киеве ракетная самоходка въехала в офисный центр во время репетиции парада.

Момент столкновения зенитной установки "Бук" в стену офисного центра на Подоле удалось запечатлеть на видео.

Как сообщала "Страна", во время парада на День Независимости в Киеве впервые покажут самолет Ан-178.