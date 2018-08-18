Сегодня, 18 августа, в Германии прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Встреча двух лидеров прошла в замке Мезеберг и продлилась три часа.

Переговоры начались примерно в 20.00 по Киеву и завершилась примерно в 23.00. Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры помимо развития двустороннего сотрудничества намерены были обсудить ситуацию в Сирии, Иране и в Украине.

Ранее Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал о том, как прошел его визит на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе торжественных мероприятий по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии произнес тост на немецком языке.

Ранее "Страна" сообщала, что перед встречей Путина с Меркель, глава МИД Германии заявил, что "Крым никогда не будет российским".

Также мы рассказывали, что Путин написал пожелание на авто и уехал со свадьбы главы МИД Австрии на встречу с Меркель.