В Соединенных Штатах Америки в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2", который свяжет Россию с Германией в обход Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что соответствующий законопроект готовится в Белом доме совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. Остановить строительство газового трубопровода США могут, применив ограничения для компаний, вовлеченных в проект "Северный поток-2".

По словам действующих и бывших американских чиновников, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.

Немало в этом вопросе зависит от сегодняшних переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

Как сообщала "Страна", перед встречей Путина с Меркель, глава МИД Германии заявил, что "Крым никогда не будет российским".