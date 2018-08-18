Министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии "Стране" сообщил, что его супруга за прошлый год продала одежды на сумму около миллиона гривен.

"Вещи продаются в Украине, США, Великобритании, Канаде, Кувейте, Китае. А интернет-магазин Farfetch - это весь мир. В этом году, в лучшем случае, Светлана выйдет на 2 500 000 гривен. Но это будет понятно после представления коллекции в сентябре", - отметил Омелян.

Ранее журналист Александр Дубинский заявил, что жена-дизайнер министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна продает свои платья в Российскую Федерацию.

Впрочем, сам министр ответил, что его жена "полностью прекратила свой бизнес в РФ".

Ранее "Страна" писала про план Омеляна по прекращению сообщения с Россией.