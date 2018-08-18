Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны к строительству в этом году нового канала протяженностью 43 км, который должен стать альтернативой перегруженному проливу Босфор, связывающему Черное и Средиземное моря через Мраморное. Об этом сообщают РИА "Новости".

По словам Эрдогана, он занимается активной работой по подготовке строительства канала "Стамбул".

"По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", - сказал Эрдоган.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде возглавляемой им правящей партии справедливости и развития Турции.

Как сообщала "Страна", год назад в Турции на восемь часов перекрыли стратегический пролив Босфор из-за поисков 17-летнего парня.

Также "Страна" писала, что Эрдогана вновь переизбрали главой правящей партии Турции.