Сегодня, 18 августа, в Киеве произошло необычное ДТП. Ракетно-зенитная установка "Бук" врезалась в стену бизнес-центра "Астарта", который находится на углу Нижнего Вала и ул. Набережно-Крещатицкой. Об этом сообщает очевидец происшествия с ником Влад Ваш в Facebook.

Как передает свидетель происшествия, перед моментом ДТП танк, ехавший перед зенитной установкой "Бук", чуть не наехал на него самого.

"Вот вам и парад! Сначала танк едва не въехал в меня, но успел остановится. Следующий за ним чуть не передавил нас и въехал в офисное здание", - отметил свидетель.

Фото: facebook.com/vashvlad

На фото видны последствия столкновения зенитной установки со стеной. Массивная плитка на колоннах покрылась трещинами.

На другом видео, опубликованном журналистом Всеволодом Филимоненко в Facebook видно, что зенитная установка едет прямо в стену и не пытается повернуть или остановиться. На момент аварии возле здания находилось много прохожих, снимавших военную технику.

Также известно, что после ЧП зенитную установку забрали на буксире.

Фото: facebook.com/vashvlad

Фото: facebook.com/vashvlad

Видео: Facebook

Как сообщала "Страна", из-за репетиции парада ко Дню независимости вечером перекроют Крещатик.

Также "Страна" писала, какие улицы придется объезжать киевлянам из-за репетиции парада к Дню Независимости.