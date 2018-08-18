После того, как журналист Александр Дубинский обнародовал информацию о том, что дизайнер Светлана Бевза, жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна поставляет свою продукцию в аннексированный Крым и Россию, сам министр назвал это фейком.

Об этом он сообщил "Стране".

"Светлана с 2014 года разорвала все контракты с российскими магазинами. Интернет-магазин Farfetch - это самый большой западный холдинг, который продает по всему миру. Тот сайт, который вспоминал Дубинский - пиратский, не исключаю, что так же создан, как и во время истории с Майбахом.

Соответствующее заявление есть и на сайте компании Светланы Бевза и на моей Facebook-странице", - рассказал нам министр Омелян.

Отметим, что Дубинский на свой странице в ФБ привел запись разговора не с "пиратским сайтом", а с официальным представителем Farfetch в России. И там магазин подтвердил, что свободно продает продукцию в России.

"Публикую аудио-запись звонка в московское представительство интернет-магазина farfetch, с которым у жены Омеляна заключён контракт. Московское представительство с радостью привезёт и доставит вам одежду жены Омеляна по любому адресу в РФ. А также в Крым", - написал Дубинский.

На это Омелян ответил "Стране" следующее: "по Farfetch есть публичная позиция Светланы. Интернет-магазин самостоятельно продает продукцию, она не знает даже куда. Это по всему миру. Первый сайт, на который ссылается Дубинский и с которого скриншот - пиратский, не авторизован Farfetch. Куда звонил Дубинский - я не знаю. В любом случае, Светлана обратилась к Farfetch с просьбой заблокировать ее продажи в России, если они вообще имели место. Но даже то, что скриншоты из ее коллекции, которой уже более 2 лет - это точно ложь. Потому что они старыми вещами не торгуют", - сказал нам Владимир Омелян.

Напомним, ранее "Стране" стал известен план Омеляна по прекращению сообщения с Россией.

Также мы рассказывали, что Омелян подписал документ об ограничениях сообщений с Россией.