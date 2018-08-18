Авиакомпания Wizz Air прекращает перелеты из Люблина в Киев с ноября 2018 по 2019 год. В системе онлайн-бронирования на сайте лоукостера купить билет на рейс этого направления нельзя уже после 24 октября.

Об этом сообщает ЦТС.

В самой авиакомпании пока не комментируют информацию. Однако соответствующее сообщение опубликовано на сайте аэропорта Люблин. В нем говорится, что в пользу принятого венгерским лоукостером решения прекратить летать из Люблина в Киев свидетельствует хотя бы то, что на даты после 24 октября билеты на рейсы по маршруту Люблин - Киев - Люблин купить нельзя.

Сейчас рейс пользуется большой популярностью, особенно среди украинцев.

Напомним, ранее популярный венгерский лоукостер WizzAir сообщил про отмену 19 рейсов из Варшавы, Катовице и Вроцлава по разным направлениям на осень и зиму.

Как сообщала "Страна", лоукост WizzAir может перебазироваться из "Жулян" в "Борисполь".

Также "Страна" писала, что Wizz Air запустит рейсы из Харькова в Лондон.

Напомним также, что Wizzair увеличил размеры бесплатной ручной клади.