Глава Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев становиться опекунами бездомных животных. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook по случаю Международного дня бездомных животных.

"Сегодня Всемирный день бездомных животных. Мы должны помнить, что есть те, кому повезло меньше. Мы любим своих домашних питомцев как членов полноценной семьи. Впрочем, часто забываем о других, которым также необходимы дом и безопасность. Сотни животных живут на улицах, многие остаются в приютах, где с ними работают волонтеры и помогают неравнодушные люди", - отметила Супрун.

Супрун подчеркнула, что бездомным животным необходима забота, а они при этом приносят людям большую пользу для здоровья. По словам Супрун, общение с животными улучшает настроение и делает людей счастливее, а также, по данным ученых, они помогают создать дружбу и социальную поддержку между людьми.

"Если есть возможность - становитесь опекуном для животных или же присоединяйтесь к благотворительным фондам, которые работают с бездомными животными. Мы должны помогать таким животным искать дом и ни в коем случае не допускать какого-либо издевательства над ними", - отметила глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала, чем обуздать стресс, чтобы не вызывать хронических болезней.

Напомним также, что Супрун рассказала в Facebook о лучшей таблетке, которая излечит от одиночества.

Ранее "Страна" писала, как в Николаевском центре защиты животных усыпили 150 собак и щенков, пока ветеринар был в отпуске.