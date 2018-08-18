Госдеп США планирует отозвать финансирование, выделенное на восстановление областей Сирии, ранее удерживаемых "Исламским государством" после призыва Путина о гуманитарной помощи Дамаску. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда, расходы были заморожены для вывода американских войск из Сирии и передачи большей ответственности членам возглавляемой США коалиции.

Администрация сообщила Конгрессу 17 августа, что деньги будут перенаправлены из Сирии в другие, неуказанные районы.

По словам чиновников Госдепартамента, обязательства других стран уже составляют $300 млн, о выделении $100 млн объявила на этой неделе и Саудовская Аравия.

После встречи с Трампом в Хельсинки российский президент Путин заявил о необходимости совместного восстановления Сирии, однако в Госдепе сказали, что не будут сотрудничать с Россией в этом вопросе.

"Согласно международному соглашению, не будет помощи в восстановлении Сирии, пока ООН, а не Москва или Вашингтон, или любая другая столица, а именно ООН не засвидетельствует и не подтвердит, что идет надежный и необратимый политический процесс", - сказал Саттерфилд.

По его словам, США намерены сохранять военное присутствие в Сирии, пока не будет разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее Путин назвал районы в Сирии, которым нужно помогать в первую очередь.

Также "Страна" писала, что Эрдоган анонсировал операции армии Турции в новых районах Сирии.

Напомним также, что Россия по тайному каналу связи сделала предложение США по Сирии.