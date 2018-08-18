Сегодня, 18 августа, в Киеве самоходная ракетная установка въехала в офисный центр во время репетиции парада ко Дню Незавимости. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов на своей странице в Facebook.

Он также приложил фотографию ДТП. ЧП произошло на углу Набережно-Крещатицкой и Нижнего вала, на Подоле. Как передает корреспондент "Страны" в городе из-за обилия военной техники начались масштабные пробки. По центру города практически невозможно проехать.

Позже в сети появилось видео громкого инцидента.

Видео: Illia Zahorulk, Kyiv LIVE

Видео: Страна

Как сообщала "Страна", в Киеве прошла репетиция парада ко Дню независимости.

Также "Страна" писала о том, какие улицы придется объезжать киевлянам из-за репетиции парада к Дню Независимости.