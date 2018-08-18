Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил интервью канала "Россия 24" с украинским журналистом и пленником Станиславом Асеевым, в котором он "признался" в работе на украинскую разведку. Об этом сообщает "Громадське радио".

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что заявления Асеева могут быть сделаны под давлением, и называет их псевдосвидетельствами.

"Любым действиям и любым показаниям, в которых он соглашается с тем, что проводил определенную шпионскую деятельность или деятельность, которая несовместима с журналистской, мы не доверяем", - говорит Томиленко.

НСЖУ уже проинформировал офис Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и офисы Международной и Европейской федерации журналистов о новых обстоятельствах и о том, что союз требует немедленного освобождения Станислава Асеева. Томиленко считает необходимым информировать и привлекать внимание к ситуации с Асеевим.

"Мы будем привлекать внимание и информировать международных партнеров, прежде всего Европейскую федерацию журналистов, о том, что тот характер интервью и общения, который продемонстрировал автор сюжета о Станиславе Асееве на "Россия 24" позорит профессию журналиста. Это больше похоже на допрос нашего коллеги, чем на работу журналиста", - заявил Томиленко.

Напомним, ранее телеканал "Россия 24" показал интервью с пленным журналистом Станиславом Асеевым. На видео он якобы признался "в работе на украинскую разведку".

Как сообщала "Страна", ранее журналист Асеев в Донецке объявил голодовку.