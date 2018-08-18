Американская поп-дива Мэрайя Кэри покаталась на роскошной яхте и сфотографировалась с декольте в комбинезоне для дайвинга. Пикантные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Поп-дива не указала, где провела райский уикенд. В Instagram на снимках она позировала в комбинезоне для дайвинга, который расстегнут, обнажая глубокое декольте.

Так артистка подчеркнула свои аппетитные формы.

Известно, что отдыхала Мэрайя Кэри не одна. В поездку она взяла молодого бойфренда Брайана Танаки. Кроме этого, на яхте певица сделала фото со своими дочерьми – двойняшками Монро и Морокканой.

Фото: instagram.com/mariahcarey

Фото: instagram.com/mariahcarey

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