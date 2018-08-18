В Генуе количество жертв после обрушения моста возросло с 32 до 42 человек, спасатели обнаружили тела еще нескольких погибших под завалами. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Ранее спасатели обнаружили под обломками моста машину с телами трех человек.

Во всей Италии 18 августа объявлен днем национального траура.

Напомним, утром во вторник близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80).

В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовик. Порядка пяти человек числятся пропавшими без вести.

Ранее местный прокурор сообщил, что под завалами рухнувшего моста в Генуе могут находиться до 20 человек.