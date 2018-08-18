Сегодня, 18 августа, в Германии проходят переговоры между канцлером Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Перед началом переговоров, канцлер заявила, что Украина должна сохранить роль страны-транзитера газа даже после того, как будет запущен проект "Северный поток-2", передает Gazeta со ссылкой на РИА "Новости".

"В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу", - сказала Меркель.

Она также назвала успешным тот факт, что переговорный процесс по данной теме удалось начать.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что "Северный поток-2" является экономическим проектом, который не закрывает возможность транзита газа из России через Украину.

"Хочу в этой связи отметить и еще раз подчеркнуть: "Северный поток-2" - это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию Украины", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что реализация проекта нового магистрального газопровода "Северный поток-2", работа над которым ведется совместно с партнерами из Германии, даст возможность улучшить газотранспортную систему Европы, разделить маршруты поставок и уменьшить транзитные риски, удовлетворив растущий спрос экономики Европы.

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