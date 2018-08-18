Перед началом переговоров с Ангелой Меркель, президент России Владимир Путин рассказал, что в Сирии есть районы, куда могут вернуться беженцы. Поэтому им нужно оказать помощь в первую очередь. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Обсудим ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего, применительно к Сирии. Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имею в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", - сказал Путин.

По словам главы РФ, для возвращения людей, по сути, нужны довольно простые вещи.

"Помочь восстановить водоснабжение, канализацию, помочь восстановить медицину - самые элементарные вещи. Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа", - добавил он.

Также "Страна" писала, что сегодня вечером канцлер Германии Ангела Меркель примет Путина в резиденции в замке Мезенберг. По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, в центре встречи будут "текущие вопросы внешней политики".

Напомним, перед встречей Путина с Меркель, глава МИД Германии заявил, что "Крым никогда не будет российским".

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки в основном обсуждали кризис в Сирии и роль Ирана в региональном конфликте. В частности, Трамп и Путин договорились о том, что иранские военные должны покинуть Сирию. Тем не менее, российский лидер предупредил, что Иран вывести из региона будет очень трудно.