Перед переговорами с Путиным, Мерекль заявила о необходимости перемирия на Донбассе к новому учебному году
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с прессой, перед началом переговоров с президентом России Путиным заявила, что надеется, что перемирие в Украине установится к началу нового учебного года. Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.
Об этом она рассказала во время заявления для прессы в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.
"Мы над этим уже довольно работаем. Есть и остаются минские договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, необходимо сделать новую попытку обеспечить перемирие", - сказала канцлер.
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