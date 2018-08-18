В субботу, 18 августа, в Кременецком районе Тернопольской области перевернулся автобус с пассажирами. В результате аварии пострадали десять человек, обошлось без погибших.

Об этом сообщает zz.te.ua.

Инцидент произошел около 08:00, возле села Шпиколосы Кременецкого района. Сюда выезжала следственно-оперативная группа и машина скорой помощи.

У десяти человек зафиксировали травмы различной тяжести, всех травмированных доставили в Кременецкую районную больницу.

Как сообщили в Национальной полиции Тернопольской области, легковой автомобиль Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. На месте аварии работали следователи, устанавливая обстоятельства ДТП.

Фото: zz.te.ua

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