Королевский районный суд Житомира принял решение об аресте на 60 суток водителя фуры, который 15 августа на трассе "Киев-Чоп" попал в ДТП с легковушкой, в котором погибли двое молодых ребят. Об этом сообщает УНН.

Также водителю фуры предусмотрено право внесения залога в размере 147 тысяч гривен.

Напомним, что смертельная авария произошла, когда фура протаранила отбойник, вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ. Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Водитель грузовика с места аварии скрылся, однако уже на следующий день сам пришел в полицию.

Фото: zt.npu.gov.ua

51-летнему мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Фото: zt.npu.gov.ua

Также "Страна" сообщала, что после ДТП турок явился в полицию с повинной. Он рассказал, как устроил смертельное ДТП в Житомирской области.