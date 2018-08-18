Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его партия будет участвовать в парламентских выборах в Верховную Раду, которые пройдут 27 октября 2019 года. Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

Саакашвили также сообщил о сборе трех миллионов подписей за референдум в Украине, чтобы изменить конституционную систему. Он сообщил, что в Украине хочет ввести электронное голосование, которое позволит украинцам избавиться от влияния политического класса.

"Даже если случится чудо, и выберут порядочного президента, то его заблокирует Рада, которую будут контролировать олигархи", - пояснил лидер Саакашвили.

Как сообщала "Страна", Саакашвили пообещал, что до октября вернется в Грузию. В аккурат под президентские выборы.

Полное интервью "Страны" с Саакашвили можно также посмотреть в видео-версии.

Ранее Саакашвили впервые прокомментировал раскол в своей партии "Рух Нових сил" на почве намерений члена наблюдательного совета партии Юрия Деревянко идти в президенты.