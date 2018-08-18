Сегодня, 18 августа, в Украине стартовал пятый тур чемпионата страны по футболу. Его открыли матчем во Львове, где сыграли чемпион страны донецкий Шахтер и дебютант Премьер-лиги - ФК Львов. Игра прошла при тотальном превосходстве "горняков" и закончилась со счетом 0 - 2. Голы забили Марлос - в первом тайме и Сергей Болбат, на последней минуте встречи.

А в Киеве, на НСК "Олимпийский" проходил центральный матч тура. Играли два лидера - Динамо и Александрия.

Первый тайм прошел с незначительным преимуществом киевлян. Они даже забили гол, но судья Виталий Романов отменил его, зафиксировав фол в атаке. Первый тайм завершился с нулями на табло.

С самого начала второго тайма, киевляне взяли мяч под свой контроль, и орагнизовали инесколько опасных моментов у ворот Александрии. Развязка наступила на 68 минуте, когда Виктор Цыганков метров с 18 точно положил мяч в левый от кипера угол.

Правда Александрия тут же могла отыграться, но Бойко совершил чудо - сейв после удара Банады. Больше мячей в игре забито не было. Динамо набрало 12 очков и вернулось на первое место в турнирной таблице.

Ранее "Страна" сообщала, что Лига чемпионов, плей-офф. Динамо начало продажу билетов на ответный матч с Аяксом.

Также мы рассказывали, что в УЕФА показали новый мяч Лиги чемпионов - 2018/2019, выполненный в цветах киевского Динамо.