Сегодня, 18 августа, президент России Владимир Путин приехал на свадьбу к австрийскому министру иностранных дел Карин Кнайсль и подарил ей картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Об этом сообщает РИА "Новости".

О трех подарках от президента РФ рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Помимо Путина на церемонии бракосочетания среди гостей также присутствовали канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.

Ранее сообщалось, что Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе и пообщался с супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

После этого он написал пожелание на машине и уехал со свадьбы главы МИД Австрии.

Как сообщала "Страна", президент Путин после свадьбы направился в Берлин, где ему предстояли переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.