В Польше назвали причины ДТП с участием автобуса, в котором разбились украинские туристы. Транспорт упал со склона и перевернулся в Подкарпатском воеводстве Польши из-за высокой скорости. Такие выводы сделали в прокуратуре, сообщает RMF 24.

Автобус ехал со скоростью около 70-80 км/час, а на этом участке предельная скорость составляет 30 км в час. По словам прокурора Марты Петковской, по предварительному заключению эксперта, водитель попытался маневрировать, но с такой скоростью у него не было никаких шансов.

В воскресенье, 19 августа, водитель будет допрошен, и ему будет предъявлено обвинение в ДТП, в результате которого погибли три человека, и многие пострадали.

Прокурор также обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на три месяца, отмечает издание.

Такое превышение скорости, которое допустил водитель автобуса и совершил ДТП, предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

Также указано, что у водителя была замена, но, как сообщили в прокуратуре, он сам провел всю дорогу за рулем от выезда из Львова. Он был трезв.

Фото: RMF 24

Как сообщала "Страна", автобус с туристами из Львова вылетел с дороги в Польше 17 августа.

Водитель автобуса, который перевозил туристов из Львова в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

Также "Страна" писала, как на трассе "Киев-Чоп" легковушка протаранила туристический автобус, погибли двое человек.