Сегодня, 18 августа, чемпион страны, донецкий Шахтер, играл на выезде против ФК Львов. Игра прошла при тотальном преимуществе горняков и завершилась их победой со счетом 0 - 2.

В первом тайме гол, на 20 минуте, забил Марлос, а во втором, на 90 минуте, отличился молодой форвард горняков Сергей Болбат, вышедший на замену вместо Веллингтона Нема.

Болбату 25 лет, он родом из Волновахи. Таким образом, Паулу Фонсека просматривает ближайший резерв своей команды перед стартом в Лиге чемпионов.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 30 августа в Монако.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер заинтересовался полузащитником знаменитого Гремио. Однако конкретных предложений по Энрике еще не было.

Также мы рассказывали, что Экс-полузащитник "Шахтера" Бернард перешел в английский "Эвертон". Фото.