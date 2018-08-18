В районе проведения ООС на Донбассе, за сутки 17-18 августа, 10 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Прицельный огонь открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Попасная, Новоалександровка, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Наряду с этим, в районе Авдеевки позиции украинских военных обстреляли из минометов калибром 82 мм.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. 

Как сообщала "Страна", на Донбассе украинские ПВО сбили беспилотник-разведчик с камерой за 100 тысяч долларов.

Напомним также, что 17 августа на Донбассе опять обстреляли миссию ОБСЕ.

Также "Страна" писала, как командование ООС приказало повысить боеготовность реактивной артиллерии на Донбассе.

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