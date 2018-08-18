Президент России Владимир Путин 18 августа прибыл в Берлин, где планирует принять участие в переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Глава России прилетел в аэропорт Берлина из Австрии, где до этого принял участие в торжественных мероприятиях на свадьбе министра иностранных дел страны Карин Кнайсльи и бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Ожидается, что Путин и Меркель обсудят урегулирование ситуации в Сирии, в Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая Северный поток-2, передает Gazeta cо ссылкой РИА Новости.

Ранее "Страна" сообщала о подробностях свадьбы на которую приехал Путин. Фрау Кнайсль пригласила Путина на торжество во время визита российского президента в Австрию в июне (это была первая зарубежная поездка Путина во время нового президентского срока).