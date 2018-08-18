Сегодня, 18 августа, глава МИД Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера. Одним из главных гостей церемонии стал президент России Владимир Путин.

Несмотря на опоздание на свадебную церемонию на 10 минут, Путин тепло поприветствовал молодоженов, подарил Кнайсль букет цветов с подсолнухами. На место проведения церемонии вместе с Путиным приехал казачий хор. Выступление ансамбля стало свадебным подарком российского президента.

На церемонии среди гостей присутствуют канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.

Позже Путин станцевал с невестой и написал на антикварном "Фольксвагене" молодоженов свое пожелание. Он также попрощался с гостями по-немецки и направился в Грац по перекрытому шоссе. Оттуда президент полетел в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и уже прибыл в ФРГ.

Фото: kurier.at

На свадьбу привезли лошадей. Фото: Роланд Зак

На празднестве появился австрийский канцлер Себастьян Курц, с которым Путин сверил часы перед вечерней встречей с Меркель. Фото: Роланд Зак

Фото: kurier.at

Источник фото: "Твиттер" Дмитрия Смирнова

Повозка, на которой приехали молодожены, была украшена подсолнухами. Фото: Рональд Зак

Жених и невеста нарядились в традиционные австрийские костюмы. Фото: Роланд Зак

Фото: Твиттер Дмитрия Смирнова

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщала "Страна", перед отъездом к Меркель Путин успел станцевать с министром Кнайсль на ее свадьбе с бизнесменом.

Напомним также, что "из-за Трампа Меркель идет на брак по расчету с Путиным". "Страна" писала, о чем сегодня в берлинском замке будут говорить лидеры Германии и России.