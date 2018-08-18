В Турции, вечером 17 августа, в массовой аварии разбилось 30 машин. Известно про одного погибшего и десятках пострадавших. Об этом сообщает Daily Sabah.

Авария произошла в турецкой провинции Бурса. Ее причиной стало разлитое на трассе топливо из грузовика, который пока найти не удалось.

На дороге столкнулись один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 легковых машин.

15 пострадавших в ДТП были госпитализированы, остальные травмированные получили первую медицинскую помощь на месте.

Полиция расследует аварию и пытается установить место нахождения водителя грузовика, который разлил масло на трассе.

Фото: dailysabah.com

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