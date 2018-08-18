Перед отъездом к Меркель Путин успел станцевать с министром Кнайсль на ее свадьбе с бизнесменом
Президент России Владимир Путин станцевал с австрийским министром иностранных дел Карин Кнайсль на ее свадьбе, перед тем, как покинуть торжественные мероприятия. Об этом сообщает Oe24.
Глава государства перед отъездом успел попрощаться с супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
Напомним, фрау Кнайсль пригласила Путина на торжество во время визита российского президента в Австрию в июне (это была первая зарубежная поездка Путина во время нового президентского срока).
Президент России нечасто посещает подобные мероприятия, например, он не пришел на свадьбу своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и фигуристки Татьяны Навки, на которую пара его приглашала.
Сообщалось, что Путин написал пожелание Кнайсль на машине, после чего направился в Берлин, где ему предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее свадьбу главы МИД Австрии отложили из-за задержки приглашенного на торжество российского президента.
Как сообщала "Страна", Путин прибыл на свадьбу австрийского министра с казачьим хором.