Президент России Владимир Путин станцевал с австрийским министром иностранных дел Карин Кнайсль на ее свадьбе, перед тем, как покинуть торжественные мероприятия. Об этом сообщает Oe24.

Глава государства перед отъездом успел попрощаться с супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

Напомним, фрау Кнайсль пригласила Путина на торжество во время визита российского президента в Австрию в июне (это была первая зарубежная поездка Путина во время нового президентского срока).

Президент России нечасто посещает подобные мероприятия, например, он не пришел на свадьбу своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и фигуристки Татьяны Навки, на которую пара его приглашала.

Сообщалось, что Путин написал пожелание Кнайсль на машине, после чего направился в Берлин, где ему предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее свадьбу главы МИД Австрии отложили из-за задержки приглашенного на торжество российского президента.

Как сообщала "Страна", Путин прибыл на свадьбу австрийского министра с казачьим хором.