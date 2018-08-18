В субботу, 18 августа, в Черкасском областном детском санатории "Сосновый бор" произошла трагедия. Об этом сообщает provce.ck.ua. Здесь 13-летней девочке внезапно стало плохо, ей вызвали "скорую помощь", но усилия врачей оказались тщетными.

По словам спикера Нацполиции в Черкасской области Натальи Ткачук, причина смерти ребенка пока неизвестна.

Было открыто уголовное производство по части 115 (умышленное убийство). Проводится экспертиза по установлению причин смерти.

Как сообщил директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун, ребенку вызвали скорую помощь.

"Был вызов к ребенку, по дороге у нее наступила клиническая смерть. Реанимацию проводили более 50 минут, две бригады "Скорой помощи" и специалист детской областной больницы. Впоследствии была зафиксирована смерть", - отметил Фесун.

Как сообщала "Страна", под Киевом в санатории "Поляна" у 17 детей обнаружили все симптомы кишечной инфекции.

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