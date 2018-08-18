В Киеве угонщикам не удалось похитить велосипед Nextbike. Об этом сообщил руководитель компании Алексей Кушка на своей странице в Facebook.

Прокат велосипедов Nextbike, который позволяет взять велосипед в одном пункте города, а вернуть в другом, заработал в Киеве в августе 2018 года. Из-за того, что транспортные средства очень легко забрать, они стали приманкой для воров. Однако каждый байк оснащен GPS-маячком, что и позволяет легко отыскать пропажу в случае с кражей.

Как сообщил руководитель компании Алексей Кушка, в этот раз злоумышленники даже пытались перекрасить велосипед, но это не спасло их. Сейчас правоохранители устанавливают личности воров.

Скриншот: Facebook Oleksii Kushka

Напомним, появилось видео дерзкой кражи велосипеда со стоянки в Киеве.

Также мы писали, что в Киеве на Русановке угонщик велосипеда "накатал" тюремный срок.