В Украине с 1 июня по 16 августа на водоемах утонули 53 ребенка. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Аброськин сообщил, что утонули 22 ребенка в возрасте 10 лет, 15 детей возрастом от 11 до 13 лет. И в возрасте от 14 до 17 лет утонуло 16 детей.

"За этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок", - написал он.

"Для сравнения, по данным Минсоцполитики, на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибло 68 детей", - добавил Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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