Российское судно "Механик Погодин", которое 10 августа было заблокировано в торговом порту Херсона, проведет там три года. Об этом пишет Громадське Радіо.

По информации зампостпреда президента Украины в Крыму Изета Гданова, судно заблокировано в порту Херсона на три года. Также сообщается, что на борту танкера есть продукты и лекарства.

Первую инспекцию, которая должна проверить, удовлетворительное ли состояние судна, экипаж на борт не пропустил. По словам Изета Гданова, это незаконно, и инспекция снова будет направлена на борт "Механика Погодина", а моряки понесут ответственность за свой поступок.

Напомним, суд по заблокированному в Херсоне российскому судну "Механик Погодин" состоялся 13 августа.

Также мы сообщали, что российские судовладельцы прекращают перевозки в Украину.