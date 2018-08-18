Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана переизбрали на пост председателя правящей партии справедливости и развития Турции. Съезд делегатов состоялся в Анкаре, передает Anadolu.

За его кандидатуру проголосовали все 1 380 делегатов.

Эрдоган был переизбран на посту руководителя партии в шестой раз. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

Напомним, партия Справедливости и развития была учреждена в 2001 году по инициативе Эрдогана и еще трех его сторонников. Действующего президента избрали первым председателем политического движения. В период с 2014 года по 2017 год партию возглавляли Ахмет Давутоглу и Бинали Йылдырым, так как в соответствии с действующими ранее законами президент страны не мог состоять в политических партиях.

Благодаря поправкам в конституцию, которые были одобрены на референдуме в апреле 2017 года, это стало возможным. Эрдоган вновь вступил в ряды Правящей партии справедливости и развития в мае 2017 года.

Как сообщала "Страна", Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС.

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