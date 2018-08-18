Президент России Владимир Путин покинул свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, на которую опоздал на 10 минут. Об этом сообщает телеканал Oe24.

Сообщается, что глава государства написал на автомобиле молодоженов пожелание и попрощался с гостями свадьбы по-немецки.

Кортеж Путина направился в Грац по перекрытому шоссе, после чего президент направится в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщала "Страна", вместе с Путиным на свадьбу прилетел кубанские казаки. Российскому бюджету перелет 17 музыкантов ансамбля из Краснодара в Вену обошелся в крупную суму. Для хора забронировали семь номеров по 63 тысячи рублей за две ночи, остальные - по 90 тысяч рублей за две ночи в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится в 9 км от ресторана, в котором, предположительно, и состоится свадьба.

Также "Страна" писала, что переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель будут сосредоточены на ситуации в Сирии, насилии на востоке Украины и совместном трубопроводе для природного газа.